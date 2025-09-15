«Наша Ніва»: Білоруського політвʼязня Статкевича, який відмовився залишати країну, повернули до вʼязниці

Білоруського політвʼязня та колишнього кандидата в президенти Миколу Статкевича, який відмовився від депортації в Литву, повернули у колонію особливого режиму № 13 міста Глибоке Вітебської області.

Про це пише білоруське медіа «Наша Ніва» з посиланням на «достовірне джерело».

Саме там Статкевич провів останні 2 роки і 7 місяців в одиночній камері в режимі «інкомунікадо» — без будь-якого звʼязку із зовнішнім світом.

Перший термін увʼязнення Статкевич відбув у 2010—2015 роках, через участь в акціях протесту після президентських виборів, на яких він був кандидатом. Вдруге політвʼязня заарештували у травні 2020 року — ще до виборів і початку протестів. Його засудили до 14 років за ґратами в колонії особливого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень.