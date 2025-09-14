Бійці ГУР на Запоріжжі спалили російський ЗРК «Бук-М3» — його вартість сягає $50 мільйонів

Українські розвідники 14 вересня виявили та завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Удар прийшовся по російському зенітно-ракетному комплексу «Бук-М3» поблизу села Олександрівка у тимчасово окупованій Запорізькій області.

Головне управління розвідки МО України / Telegram

Вартість одного такого ЗРК становить від 40 до 50 мільйонів доларів.