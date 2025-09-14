«Унікальна за складністю операція». Сили оборони атакували залізничну логістику окупантів і ліквідували двох росгвардійців

Бійці Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій здійснили комбіновану атаку на залізничні гілки у РФ, які є важливими для логістики окупантів на Харківському та Сумському напрямках фронту.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у розвідці.

Так, 13 вересня на залізничному перегоні Малоархангельск — Глазуновка російські залізничники знайшли невідомі міни. Туди прибув інженерний розрахунок спецпідрозділу Росгвардії.

Під час невдалого розмінування міна здетонувала, через це двоє росгвардійців загинули, ще один зазнав мінно-вибухової ампутації обох нижніх кінцівок.

Унаслідок вибуху зупинено залізничне сполучення федерального значення Орел — Курськ, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках.

Диверсію на залізниці підтвердив і так званий губернатор Орловської області Андрій Кличков, а місцеві мешканці публікують кадри пожежі у мережі.

Ще одну атаку українські військові здійснили в ніч на 14 вересня. Близько 02:00 підірвали залізничне сполучення Санкт-Петербург — Псков на перегоні Строганово — Мшинська. Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

У розвідці кажуть, що обидві залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. Там назвали операцію «унікальною за своєю складністю».

«У результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил оборони», — підкреслило джерело в українській розвідці.