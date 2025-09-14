ЗСУ вдарили по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту РФ

Бійці Військово-морських сил ЗСУ атакували комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму.
Про це звітує пресслужба ВМС.
Атака сталася в ніч проти 11 вересня на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази в окупованому Севастополі.
Комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту Росії.
Інших деталей про наслідки атаки військові поки не зазначають.
- Також нещодавно під ударом українських дронів опинився корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ вартістю $60 мільйонів. Таких у Росії лише чотири.