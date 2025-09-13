Дрони ГУР атакували НПЗ в російській Уфі — за 1 400 км від України

Дрони Головного управління розвідки атакували НПЗ «Башнафта-Новойл» у столиці республіки Башкортостан місті Уфі.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Як повідомляють джерела, після прильоту дронів-камікадзе на території обʼєкта пролунали потужні вибухи і розпочалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, в результаті вибухів значно пошкоджена вакуумна колона первинної переробки нафти.

Місцеві мешканці в соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, а за тим — вибухи і пожежу на території НПЗ. В республіці запровадили режим «загроза БпЛА», призупинив роботу аеропорт «Уфа», а в самому місті відключили мобільний інтернет.

Остаточні наслідки операції наразі уточнюють.