Дрони ГУР атакували НПЗ в російській Уфі — за 1 400 км від України

Дрони Головного управління розвідки атакували НПЗ «Башнафта-Новойл» у столиці республіки Башкортостан місті Уфі.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.
Як повідомляють джерела, після прильоту дронів-камікадзе на території обʼєкта пролунали потужні вибухи і розпочалася масштабна пожежа.
За попередніми даними, в результаті вибухів значно пошкоджена вакуумна колона первинної переробки нафти.
Місцеві мешканці в соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, а за тим — вибухи і пожежу на території НПЗ. В республіці запровадили режим «загроза БпЛА», призупинив роботу аеропорт «Уфа», а в самому місті відключили мобільний інтернет.
Остаточні наслідки операції наразі уточнюють.
- В останні місяці Україна активно атакує енергетичні обʼєкти Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.