У Білорусі зник звільнений політвʼязень, який відмовився залишати країну

Місце перебування 69-річного лідера партії «Народна громада», колишнього кандидата в президенти Білорусі Миколи Статкевича, якого разом з іншими політичними в’язнями звільнили з в’язниці 11 вересня, невідоме. Родичі Статкевича, який був ув’язнений з 2020 року, не мають про нього жодних відомостей.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Звісно, ми звернулися до наших американських партнерів із проханням з’ясувати цю ситуацію, оскільки на офіційний запит [білоруської опозиції] явно ніхто не відповість звідти [з Мінська]. Це справа не кількох годин. Ми розуміємо, що в Америці була ніч, що люди лише відлетіли [делегація на чолі з представником президента США Джоном Коулом]. Тому потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, що відбувається з Миколою. Звісно, його доля дуже турбує», — розповіла лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Getty Images / «Бабель»

Статкевич 11 вересня відмовився залишити територію Білорусі — його мали депортувати до Литви. Як повідомляє «Белсат» із посиланням на радника Світлани Тихановської Дениса Кучинського, Статкевич «практично вибив двері, вилетів з автобуса і побіг на територію Білорусі». Кілька годин він стояв біля кордону на білоруській стороні, його було видно на камері спостереження. Дружина, американські дипломати та ще кілька людей намагалися переконати його залишити Білорусь, але не змогли. Литовська сторона заявляє, що Статкевич не перетинав литовсько-білоруський кордон.

Як пише видання «Наша Ніва», пропагандистські білоруські телеграм-канали 11 вересня писали про те, що Статкевич таки перетнув литовський кордон, але наступного ранку стали говорити про його «зникнення».

Один зі звільнених і депортованих, активіст «Народної громади» Сергій Спариш розповів, що бачив Статкевича 11 вересня у в’язниці Комітету державної безпеки Білорусі. Той був у «чудовому моральному стані». Водночас Спариш висловив занепокоєння станом його здоров’я і закликав політиків, включно з президентом США Дональдом Трампом, домогтися, щоб Статкевич мав право нормально жити на території Білорусі та спілкуватися з родичами і соратниками. За словами Спариша, Статкевич переконаний, що справжній білоруський лідер не може жити за межами Білорусі.