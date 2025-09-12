Євросоюз продовжив персональні санкції проти росіян. Окрім одного

Рада Європейського Союзу 12 вересня ухвалила рішення продовжити персональні санкції проти росіян, причетних до війни.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Санкції щодо 2 500 людей і організацій поновили на пів року — до 15 вересня 2026 року. Вони передбачають заборону на вʼїзд на територію ЄС або транзит через неї, заморожування активів і заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів людям та організаціям, що входять до переліку.

Під час перегляду Рада ЄС вирішила не продовжувати санкції проти однієї людини. Її імені не називають, але раніше «Європейська правда» з посиланням на джерело писала, що це Павло Єзубов — російський підприємець, син підсанкційного депутата Держдуми Олексія Єзубова і двоюрідний брат олігарха Олега Дерипаски. Причиною цього стало рішення Загального суду ЄС від 25 червня 2025 року на його користь.

Також при перегляді Рада ЄС виключила із санкційного списку одну померлу людину.