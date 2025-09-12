ЄС планує продовжити персональні санкції проти росіян, причетних до війни

Країни Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити санкції проти росіян, причетних до вторгнення РФ на територію України, ще на 6 місяців. Крім того, Єврокомісія завершує роботу над новим, 19-м пакетом санкцій проти Росії.
Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у Х.
«Ми продовжимо перекривати путінській війні доступ до грошей», — заявила Каллас.
Термін дії попереднього рішення про накладення санкцій проти причетних до війни росіян спливає 15 вересня — востаннє його продовжували в березні 2025 року. Тоді ж за вимогою Угорщини із санкційного списку виключили екскерівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив «Єврохім» Володимира Рашевського, сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена Вʼячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.
Щоб рішення набуло чинності, його мають узгодити всі країни-члени ЄС. «Радіо.Свобода» з посиланням на дипломатів ЄС пише, що Угорщина і Словаччина вимагають виключити шістьох росіян із санкційного списку ЄС — йдеться про бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Мусу Бажаєва та Альберта Авдоляна. В іншому разі країни не підтримають продовження санкцій взагалі.
- Євросоюз 18 липня ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного і банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї. Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель — Україна не раз говорила, що це необхідно.