Убивстві активіста Демʼяна Ганула: прокуратура передала обвинувачення до суду

Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо Сергія Шалаєва, якого підозрюють у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Шалаєву інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення, незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами та нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Слідством стверджує, що вбивство було скоєне 14 березня 2025 року на замовлення невстановлених людей. Вони представлялися обвинуваченому співробітниками правоохоронного органу, але такими не являлися і діяли в інтересах РФ.

Для підготовки до злочину обвинувачений в лютому 2025 року самовільно залишив місце служби. Він отримав пістолет Макарова, боєприпаси та дві ручні гранати РГД-5, які незаконно зберігав і носив при собі.

Що передувало

Вранці 14 березня в Приморському районі Одеси застрелили активіста Демʼяна Ганула. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного — ним виявився 46-річний дезертир. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у квартирі, де переховувався підозрюваний, знайшли зброю, з якої, ймовірно, і вбили активіста. Прокуратура почала розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

15 березня затриманому повідомили про підозру, а 16 березня — обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Пізніше виявилося, що йдеться про старшого лейтенанта Сергія Шалаєва. Його 13 липня 2024 року перевели з військової частини А0139 і призначили тимчасовим виконувачем обов’язків офіцера резерву в запасній роті.

Після цього він майже весь час був на лікуванні й до виконання бойових завдань не залучався. У СЗЧ вважається з 22 лютого 2025 року, тоді він не прибув з відпустки на місце проходження служби.

Слідчі опрацьовують можливі мотиви злочину, зокрема версії про замовний характер убивства і про «російський слід».

Що відомо про Демʼяна Ганула

Як пише BBC, Ганул відомий з 2013—2014 років, коли у складі «Правого сектора» був учасником Революції гідності, в Одесі він очолював силовий блок місцевого осередку праворадикальної партії.

Він також був учасником протистояння 2 травня 2014 року на Куликовому полі, де в Будинку профспілок внаслідок сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули майже 50 людей.

Згодом він створив громадську організацію «Вуличний фронт» і разом з однодумцями боровся проти незаконних забудов. Часто акції протесту закінчувалися сутичками. У 2017 році його притягували до відповідальності разом з активістами Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм.

Демʼян неодноразово був учасником акцій під консульством Росії в Одесі. У листопаді 2021 року разом з однодумцями він приніс туди труну з надписами «Груз 200» і «Росіяни їдуть додому».

На початку 2022 року, коли в Одесі мав відбутися концерт російського репера Басти, Ганул домігся, щоб його скасували.