Заборона соціальних мереж у Непалі провалилася — тепер лідера країни обирають у Discord

Спроба заборонити соціальні мережі в Непалі провалилася через протести — поколінню Z вдалось усунути вище керівництво країни. Натомість для вибору наступного лідера непальці скористалися платформою Discord.
Про це пише The New York Times.
Після падіння уряду у вівторок військові запровадили комендантську годину в столиці Катманду й обмежили проведення великих зібрань. Оскільки країна перебуває у стані політичної невизначеності та не має очевидного наступного лідера, щоб провести цифрову версію національного зʼїзду, непальці скористалися Discord — платформою, яку популяризували відеогеймери.
«Парламент Непалу зараз — це Discord», — сказав 23-річний Сід Гімірі, наголосивши, що сайт став центром прийняття політичних рішень у країні.
Організатори каналу на Discord є членами громадської організації «Хамі Непал», а більшість учасників чату — це активісти покоління Z, які очолили протести цього тижня. За чотири дні до чату приєдналися вже 145 тисяч непальців.
Як кандидатів у тимчасові лідери країни на каналі обговорювали:
- Сагара Дхакала — колишнього політичного кандидата;
- Кул Ман Гісінга — колишнього директора Непальської електроенергетичної компанії.
Група в Discord не представляє всю країну, а мета її дискусій — лише висунути пропозицію щодо тимчасового лідера, який міг би контролювати вибори.
- На початку вересня в Непалі спалахнули наймасовіші протести сучасної історії країни — під назвою «Демонстрації покоління Z». Після того як уряд заборонив соцмережі, молодь вийшла на вулиці Катманду та інших міст, щоб висловити своє невдоволення корупцією та безробіттям.
- Внаслідок заворушень 8 вересня у країні загинули щонайменше 19 людей.
- Мирні акції швидко переросли в масові заворушення: протестувальники прорвали охорону парламенту, атакували урядові будівлі та резиденції чиновників, а влада відповіла водометами, сльозогінним газом і гумовими кулями, що призвело до десятків поранених і загиблих.
- Прем’єр-міністр Непалу К. П. Шарма Олі подав у відставку 9 вересня на тлі масових протестів у країні.