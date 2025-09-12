Дрони СБУ атакували найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ» — відвантаження нафти призупинилось

У ніч проти 12 вересня безпілотники Служби безпеки України атакували «Приморськ» — найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.
«Приморськ» — це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.
Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту й на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.
Також СБУ атакувала низку нафтоперекачувальних станцій РФ — НПС-3, НПС «Андреаполь» та НПС-7. Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу «Усть-Луга».
- В останні місяці Україна активно атакує енергетичні обʼєкти Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.