Дрони СБУ атакували найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ» — відвантаження нафти призупинилось

У ніч проти 12 вересня безпілотники Служби безпеки України атакували «Приморськ» — найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

«Приморськ» — це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту й на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.

Також СБУ атакувала низку нафтоперекачувальних станцій РФ — НПС-3, НПС «Андреаполь» та НПС-7. Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу «Усть-Луга».