Росія дистанційно мінує Чернігівщину на понад 30 км углиб області

Російські війська збільшили відстань дистанційного мінування біля кордону з Чернігівщиною. Тепер ворог може робити скиди мін на понад 30 кілометрів углиб області.

Про це розповів начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов в ефірі проєкту «Суспільне.Студія».

З його слів, росіяни з початку повномасштабного вторгнення постійно мінували прикордоння Чернігівської області невеликими дронами. Але зараз вони роблять скиди за допомогою «Гербер».

«Це може бути не лише 30 кілометрів, але й більше. Ворог продовжує свої воєнні злочини, мінує території, де проживає цивільне населення», — наголосив Селіверстов.

Він також повідомив, що зараз у пʼятикілометровій зоні Новгород-Сіверського району проживають 504 людини. З 2023 року майже 5 500 людей евакуювалися з прикордонних територій району, а за останній тиждень виїхали 12 місцевих жителів.