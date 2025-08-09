Росіяни вдарили по Україні двома ракетами «Іскандер» і 47 дронами

У ніч проти 9 серпня росіяни атакували Україну 47 дронами й двома крилатими ракетами «Іскандер-К».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Під атакою дронів були прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами вдарили по місту Дніпро.

Попередньо, протиповітряна оборона знешкодила одну ракету «Іскандер-К», а також 16 Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Загалом зафіксовано влучання 31 БпЛА в 15 місцях. У Дніпрі через атаку постраждали троє людей.