Понад 700 українок навчаються «чоловічим» професіям в експериментальному проєкті Служби зайнятості

У зв’язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації все більше «чоловічих» посад стають вакантними. Служба зайнятості запровадила експериментальний проєкт, який вже залучив 763 українки до навчання за професіями, які традиційно вважалися «чоловічими».

Про це повідомили у Службі зайнятості.

Роботодавці, які очікують поповнення своїх команд новими фахівчинями, вже надіслали до Служби 405 заяв.

Навчання вже завершили 247 учасниць, із них 212 успішно знайшли роботу, ще 516 жінок продовжують навчатися.

Найпопулярнішими професіями стали:

верстатниця деревообробних верстатів;

трактористка;

операторка котельні;

водійка навантажувача;

водійка тролейбуса;

слюсарка-ремонтниця.

Загалом за програмою жінки можуть обрати для опанування одну з 31 професій, що належать до категорії традиційно чоловічих і користуються високим попитом серед роботодавців.

Щоб взяти участь у проєкті, жінка чи роботодавець можуть подати заявку онлайн або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості.