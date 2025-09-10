НАБУ розпочало службове розслідування після підозри Служби безпеки одному з детективів Бюро в недостовірному декларуванні

У Національному антикорупційному бюро розпочали службове розслідування після підозри Служби безпеки та інших правоохоронних органів заступнику керівника одного з підрозділів НАБУ в недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості.

НАБУ каже, що у другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю Бюро перевіряло особисті, ділові та моральні якості вказаного детектива як кандидата на посаду.

Перевірка також стосувалася членів його родини, проте не охоплювала третіх осіб і не виявила фактів недостовірного декларування.

Зараз Національне бюро розпочинає службове розслідування, щоб перевірити факти з матеріалів СБУ. Якщо інформація підтвердиться, то Бюро каже, що «вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів».

Водночас у відомстві зазначають, що після того, як 21 липня 2025 року СБУ та ДБР провели обшуки й вилучили особисту техніку у співробітників Бюро, Управління внутрішнього контролю НАБУ направило цим органам та Офісу генпрокурора офіційні листи. У листах просили негайно повідомляти УВК про можливі протиправні дії працівників НАБУ та долучити представників Управління до складу слідчої групи.

Наразі ні Служба безпеки, ні Державне бюро розслідувань, ні Офіс генпрокурора офіційно не повідомили УВК про виявлені порушення щодо згаданого детектива і не включили детективів Управління до розслідування.