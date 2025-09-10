У Яровій зросла кількість жертв через обстріл 9 вересня

Кількість загиблих через російський удар авіабомбою по селищу Ярова Донецької області 9 вересня зросла до 25.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За останніми даними, ще 19 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.