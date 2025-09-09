РФ вдарила авіабомбою по селищу на Донеччині, коли люди отримували пенсії. Загинули понад 20 людей

РФ 9 вересня вдарила авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області в той час, коли люди отримували пенсії. За попередніми даними, загинули понад 20 людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Очільник Донецької ОВА вже після повідомлення президента уточнив, що відомо про щонайменше 21 жертву і таку ж кількість поранених.

Зараз на місці російського удару працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагають постраждалим і встановлюють точні наслідки цього злочину.

«Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція «Двадцяти» [G20]. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть», — написав Зеленський після удару.

Президент додав, що такі удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу. За його словами, зараз росіяни продовжують знищувати життя, проте уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів.