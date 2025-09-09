У Саратовській області РФ підірвали ще один магістральний нафтопровід

Вночі 8 вересня у Красноармійському районі Саратовської області РФ пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.

Унаслідок вибуху з ладу вийшов магістральний нафтопровід «Куйбишев — Лисичанськ». Він забезпечував нафтопродуктами російську армію. Потужність атакованого обʼєкта становить 82 мільйони тонн на рік.

Вранці після вибухів на місці події прибули робітники, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Російські медіа тим часом пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі в Саратовській області «плановими навчаннями».

Це вже третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомляли про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області РФ.