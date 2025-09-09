У російській Пензі вибухи вивели з ладу ще два газогони

Внаслідок серії вибухів у російському місті Пенза 8 вересня вийшла з ладу єдина система магістральних нафтопроводів.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

На світанку в одному з районів Пензи пролунали щонайменше чотири вибухи. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону припинили роботу.

Там же пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів у місцевих медіа зʼявилася інформація про «планові навчання» на нафтогазових обʼєктах разом зі спецслужбами, щоб приховати справжні причини надзвичайної події. Росіяни закликали мешканців не панікувати та не вірити повідомленням про вибухи в соцмережах.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

За даними джерел у розвідці, обидва пошкоджені газогони постачали паливо для військових обʼєктів РФ, які беруть участь у повномасштабній агресії проти України.