У США показали листівку з контуром оголеної жінки, яку Трамп начебто подарував Епштейну

Демократи в Палаті представників заявили, що знайшли «книгу привітань» до дня народження засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Вони опублікували зображення вітальної листівки з контуром оголеної жінки, яку начебто підписав президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив Комітет Палати представників США з питань нагляду та підзвітності.

«Ми отримали листівку Трампа до дня ​​народження Джеффрі Епштейна, якої, як казав президент, не існує. Трамп розповідає про «чудовий секрет», яким вони поділилися. Що він приховує? Оприлюдніть файли!» — йдеться в дописі законодавців.

Усередині контуру оголеної жінки — написаний від третьої особи текст, стилізований під уявну розмову Трампа й Епштейна. Підпис президента США розміщений під лінією стегон.

Раніше Трамп заперечував, що писав цю листівку, коли про її існування вперше повідомили журналісти The Wall Street Journal.

Ось що написано на листівці:

Голос за кадром:

«У житті має бути щось більше, ніж мати все», — починається записка.

Дональд: Так, є, але я не скажу тобі, що саме.

Джеффрі: І я не скажу, оскільки теж знаю, що саме.

Дональд: У нас є дещо спільне, Джеффрі.

Джеффрі: Так, якщо подумати.

Дональд: Загадки не старіють, ти помітив?

Джеффрі: Насправді, мені це було зрозуміло ще востаннє, коли я тебе бачив.

Дональд: Друг — це прекрасно. З днем народження — і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею.

Що передувало

За даними The Wall Street Journal, листівка з підписом Трампа була частиною іменинної книги для Епштейна у шкіряній обкладинці, де були привітання й від інших впливових людей.

У листівці було кілька рядків надрукованого тексту, обрамленого контуром оголеної жінки, намальованої, ймовірно, товстим маркером.

Демократи вимагають розслідувати стосунки Епштейна та Трампа. Залишається відкритим питання, чи фігурує імʼя Трампа в урядових матеріалах про Епштейна.

Після сварки з Дональдом Трампом на початку червня Ілон Маск опублікував допис в X, де написав, що Трамп фігурує в документах у справі Епштейна. Згодом він видалив цей пост.

Трамп та Епштейн були знайомі та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. В інтервʼю письменнику Майклу Вольфу 2017 року Епштейн навіть стверджував, що впродовж десятиліття був найближчим другом Дональда Трампа.

У 2019 році Трамп заявив, що він «не є шанувальником Епштейна» і «не розмовляв з ним 15 років». Він також сказав, що заборонив Епштейну відвідувати свої гольф-курорти на початку 2000-х.

Трамп 18 липня написав, що хоче попросити суд дозволу на оприлюднення свідчень великого журі у справі Епштейна. Водночас на початку місяця Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань дійшли висновку, що не мають доказів, що звинувачений у сексуальних злочинах іторгівлі людьми фінансист Джеффрі Епштейн шантажував впливових осіб, вів «список клієнтів» або був убитий.

Пізніше Дональд Трамп подав позов проти американської газети The Wall Street Journal, її власників і журналістів.