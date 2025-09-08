У Польщі на кордоні з Білоруссю знайшли уламки дрона з написами кирилицею

У Польщі знайшли уламки невпізнаного летючого обʼєкта за 300 метрів від кордону з Білоруссю, в районі Тересполя.

Про це повідомляє видання PAP із посиланням на правоохоронців.

Інформація про знахідку надійшла в поліцію від співробітників прикордонної застави близько 22:00 7 вересня. Уламки виявили на кукурудзяному полі в населеному пункті Полатиче Бяло-Подляського повіту.

У прокуратурі повідомили, що знайдений дрон був без вибухової частини та мав написи кирилицею.

Подібний інцидент стався у Польщі в ніч проти 20 серпня. Тільки тоді дрон впав і здетонував. Встановлено, що це був російський безпілотник, який відхилився від курсу під час повітряної атаки РФ по Україні.