У Польщі на кордоні з Білоруссю знайшли уламки дрона з написами кирилицею

У Польщі знайшли уламки невпізнаного летючого обʼєкта за 300 метрів від кордону з Білоруссю, в районі Тересполя.
Про це повідомляє видання PAP із посиланням на правоохоронців.
Інформація про знахідку надійшла в поліцію від співробітників прикордонної застави близько 22:00 7 вересня. Уламки виявили на кукурудзяному полі в населеному пункті Полатиче Бяло-Подляського повіту.
У прокуратурі повідомили, що знайдений дрон був без вибухової частини та мав написи кирилицею.
Подібний інцидент стався у Польщі в ніч проти 20 серпня. Тільки тоді дрон впав і здетонував. Встановлено, що це був російський безпілотник, який відхилився від курсу під час повітряної атаки РФ по Україні.
- Уночі 8 вересня російська армія запустила для атаки на Україну 142 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів. Українська ППО знешкодила 112 ворожих безпілотників.