У Польщі впав і вибухнув російський безпілотник

У Польщі в ніч проти 20 серпня впав і здетонував російський безпілотник, який відхилився від курсу під час повітряної атаки РФ по Україні.

Інформацію про це підтвердив віцепремʼєр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Поліція о 02:22 отримала повідомлення про вибух в місті Осіни, що за 100 кілометрів від кордону з Україною. Поліцейські виявили на місці падіння обгорілі металеві та пластикові уламки.

Польське видання Rzeczpospolita має неофіційну інформацію, що обʼєкт, який вибухнув в Осінах, міг бути іранським безпілотником типу Shahed-131 або Shahed-136.

Окружний прокурор Любліна Гжегож Трусевич заявив, що знайдені частини дрона свідчать про використання вибухівки. Він наголосив, що тип вибухівки та її кількість наразі визначити неможливо.

Джерело в Міністерстві національної оборони повідомило, що поблизу міста Осіни впав військовий безпілотник без бойової частини, найімовірніше — приманка. Такі апарати призначені для ураження систем протиповітряної оборони та відволікання їх від бойових дронів.

Згодом віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав порушення повітряного простору країни «зі сходу» 20 серпня. Він пообіцяв, що Польща «подасть протест проти винуватця», не уточнивши при цьому країну.