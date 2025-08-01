У Литві знайшли дрон, який залетів з Білорусі на початку тижня. Він впав на полігон

На військовому полігоні Гайжюнай у Литві знайшли безпілотник, що прилетів з території Білорусі.

Про це журналістам розповіла капітан Ліна Щюкє, яка керувала операцією з пошуку безпілотника, передає BNS.

«Операція з пошуку безпілотника проводилась за допомогою дронів, які має литовська армія, і це допомогло встановити місце падіння», — сказала вона.

Начальник штабу Управління спостереження та контролю повітряного простору Повітряних сил Армії Литви Арунас Черяука підтвердив, що в тому районі не було радарів, які могли б виявити безпілотник у повітрі. Не було таких радарів і на полігоні.

Литовські медіа раніше писали, що вранці 28 липня з Білорусі на територію Литви залетів дрон, деякий час літав над територією країни, а згодом впав. Його шукали майже тиждень.

Виявлений БпЛА схожий на російський дрон типу «Гербера», призначений для обману систем ППО, оскільки візуально нагадує іранський Shahed.

Слідчі ще не мали змоги детально оглянути апарат, тож поки невідомо, чи були в ньому вибухівка, модуль керування, чи він приземлився через закінчення пального або з інших причин.

Армія Литва наразі дотримується версії, згідно з якою це російський дрон, який був збитий українською ППО, втратив орієнтацію і через Білорусь потрапив у Литву.