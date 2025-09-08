Атака РФ на Київ 7 вересня. Кількість загиблих зросла до трьох

Унаслідок масованої російської атаки по Києву у ніч проти 7 вересня загинули троє людей.
Про це повідомили у ДСНС.
З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі вночі дістали тіло загиблого чоловіка.
Загалом внаслідок російського обстрілу у столиці загинуло троє людей, серед них — немовля.
- У ніч проти 7 вересня росіяни масовано атакували Україну — запустили 810 дронів та 13 ракет. Це найбільша кількість запущених російських дронів з початку повномасштабного вторгнення. Під ударом були Київ та область, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя та Полтавщина.
- У Києві найбільше постраждав Святошинський район — там частково обвалився підʼїзд 9-поверхівки. Внаслідок атаки загинула матір з двомісячною дитиною. Ще 20 людей зазнали поранень, серед них — вагітна жінка.