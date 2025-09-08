Атака РФ на Київ 7 вересня. Кількість загиблих зросла до трьох

Унаслідок масованої російської атаки по Києву у ніч проти 7 вересня загинули троє людей.

Про це повідомили у ДСНС.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі вночі дістали тіло загиблого чоловіка.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Загалом внаслідок російського обстрілу у столиці загинуло троє людей, серед них — немовля.