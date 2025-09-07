Росіяни обстріляли центр Сум. Є постраждалі, пошкоджено будівлю ОДА

Серед дня неділі, 7 вересня, російські війська завдали удару по центру міста Суми. Через це є постраждалі, серед них — двоє дітей.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Ворожий ударний дрон пообіді влучив у площу Незалежності. Унаслідок цього було знову пошкоджено будівлю Сумської обласної держадміністрації.
Поранень зазнала 60-річна жінка, її госпіталізували. Пізніше по допомогу до медиків звернувся чоловік 30 років.
Також поранено 13-річного хлопчика, а в його шестирічного брата — стресова реакція після вибуху.
- У ніч проти 7 вересня росіяни масовано атакували Україну — запустили 810 дронів і 13 ракет. Під ударом були Київ і область, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя й Полтавщина.
- У Києві найбільше постраждав Святошинський район — там частково обвалився підʼїзд 9-поверхівки. Внаслідок атаки загинула матір з кількамісячною дитиною.