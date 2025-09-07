Інформація про третього загиблого в Києві не підтвердилась (оновлено)

Голова МВА Тимур Ткаченко повідомив про третього загиблого через атаку РФ. Однак незабаром стало відомо, що ця інформація не підтвердилась, а кількість загиблих не змінилась — їх двоє.

Не змінилась і кількість постраждалих — наразі їх 20. Сімох людей госпіталізували, четверо з них — у важкому стані, розповіла «Суспільному» керівниця Департаменту охорони здоровʼя КМДА Валентина Гінзбург.

Зокрема, у вкрай важкому стані перебуває 24-річна жінка, яка на момент атаки була вагітна. Лікарі вирішили екстрено викликали у неї пологи, дитина зараз у реанімації. Жінку перевели в опікове відділення міської клінічної лікарні, лікарі борються за її життя.

Серед інших госпіталізованих — чоловік та жінка 72 та 74 років та ще один 24-річний чоловік. Усі вони отримали значні опіки.