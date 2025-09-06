Польські мітингувальники перекрили для вантажівок рух в напрямку пункту пропуску «Медика — Шегині»

О 12:50 польські мітингувальники перекрили рух на кордоні в напрямку пункту пропуску «Медика — Шегині». Обмеження стосується лише вантажівок.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Вони перекрили рух перед ПП «Медика» (навпроти українського «Шегині»).
Обмеження для вантажівок можуть тривати щонайменше 6 годин. Для легкових авто і автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд — близько 100, які вже перебувають на спеціально облаштованій стоянці, їх зможуть оформити.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернути дозвільну систему для українських перевізників, а також дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, субсидій тощо. Протестувальники висувають й інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- Востаннє пункт пропуску «Медика — Шегині» поляки блокували 23 листопада 2024 року. Акція розпочалась зранку і тривала орієнтовно до 20:00 наступного дня.