Зранку 23 листопада польські мітингувальники заблокували пункт пропуску «Медика — Шегині» на польсько-українському кордоні.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Попередньо, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням. Мітингарі протестують з двох причин — невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023-го та через торгівельну угоду Європейського Союзу з асоціацією Mercosur. В акції беруть участь приблизно 30 людей.
Зараз перед пунктом пропуску на виїзд з України немає заторів із вантажівок. На вʼїзд в Україну чекають майже 150 вантажівок.
На вʼїзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни, а на виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просили заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернути дозвільну систему для українських перевізників, а також дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, субсидій тощо. Протестувальники висувають й інші вимоги, які до України не мають стосунку.