Україна вперше повернула з-за кордону вкрадені корупціонерами гроші. Про яку суму йдеться

В Україну вперше в історії вдалося повернути з-за кордону гроші, які були вкрадені внаслідок корупційної схеми. Йдеться про €3,3 мільйона (близько 163 млн грн).

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Гроші надійдуть до державного бюджету від французької компанії, яка фігурувала у справі щодо зловживань на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна».

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.

Розслідування НАБУ і САП встановило, що «Поліграфкомбінат» закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-«прокладку», а колишній директор держпідприємства отримав за це хабар у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів документів.

Загалом у провадженні повідомили про підозру 8 фігурантам, зокрема екскерівнику держпідприємства.