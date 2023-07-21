Ексглава МОЗ Степанов отримав підозру у відмиванні грошей на держпідприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна»

Ексочільнику ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» Максиму Степанову повідомили про підозру у справі про викриття корупційної схеми в держпідприємстві у 2013—2016 роках. Раніше Степанов був міністром охорони здоровʼя в уряді Дениса Шмигаля.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах зазначають, що ексочільнику підприємства інкримінують дві статті — розтрата майна (ч. 5 ст. 191 КК) та відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК). Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

За версією слідства, у 2013 році тодішній голова поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карт, посвідчень водія тощо.

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, які були завищені у чотири-шість разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 мільйонів гривень.

Крім того, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду — роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

НАБУ стверджує, що частину грошей — майже $1,5 мільйона — головний підозрюваний легалізував в Україні, зокрема через фіктивний продаж корпоративних прав за завищеною вартістю.

У викритті схеми брали участь слідчі не лише з України, але й з Естонії та Франції.

Загалом у справі пʼятеро підозрюваних. Крім Степанова, це колишній начальник відділу поліграфкомбінату, двоє громадян Естонії, які працювали в компанії-прокладці, і ще один українець, якого вважають пособником.