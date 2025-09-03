НАБУ наполягає на створенні незалежної експертної установи. Очільник Бюро пояснив, чому це важливо

Національне антикорупційне бюро наполягає на необхідності створити незалежну експертну установу для того, щоб проводити експертні дослідження в справах НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це допоможе уникнути впливу на експертизи політичних посадовців, мінімізує ризики витоків інформації та корупцію в цій сфері.

Про це «Бабелю» розповів директор НАБУ Семен Кривонос.

Він наголосив на тому, що ця установа має бути абсолютно незалежною від НАБУ та Мін’юсту. За словами Кривоноса, керівника цієї установи мають обрати на прозорому відкритому конкурсі та забезпечити всіма гарантіями незалежності.

Щодо автономного прослуховування, на якому НАБУ також наполягає, Кривонос сказав, що Бюро уклало таємний меморандум зі Службою безпеки України, тому багато розповісти про це він не може. Але очільник НАБУ каже, що процес отримання доступу до автономного прослуховування почав рухатися.

«Ми як НАБУ виконуємо на цьому етапі свою частину роботи. Потім побачимо. Будемо інформувати. Наразі керівництво служби сприяє», — сказав Кривонос.