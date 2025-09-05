Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом

Суд у Києві 5 вересня продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому секретарю Київської міської ради Володимиру Бондаренку.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Суд залишив Бондаренка під домашнім арештом до 10 жовтня 2025 року.

Екссекретаря Київради підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби.

Сам Бондаренко заявив, що Печерський суд подовжив йому домашній арешт без доказів.

«Дивно, але слідчий Державного бюро розслідувань, який не є учасником цього провадження, завчасно знав час та дату судового розгляду. Дивно, але слідча суддя перебувала постійно в телефоні. Дивно, але жодних доказів для продовження запобіжного заходу не було», — написав він у фейсбуку.

За словами Бондаренка, це політична справа, яка не має жодного шансу дійти до інакшого вироку, окрім виправдального.