Ексраднику Кличка оголосили підозру — виплачував зарплату мобілізованому підлеглому й допоміг ухилитись від служби

Ексраднику Кличка оголосили підозру — слідчі кажуть, що він виплачував зарплату підлеглому, який мобілізувався до ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Йдеться про секретаря Київради та колишнього радника й заступника мера Києва Віталія Кличка. Його імʼя не уточнюють, але у вказаний період ці посади обіймав Володимир Бондаренко.

Слідчі зʼясували, що він у 2022—2023 роках безпідставно виплатив працівнику апарату Київради 700 тисяч гривень зарплати. При цьому цей працівник на той момент вступив до ЗСУ та отримував відповідне грошове забезпечення як військовослужбовець.

Також Бондаренко направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

Таким чином мобілізований працівник фактично ухилився від проходження служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував.

Бондаренку оголосили підозри в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367) та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

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Сам Бондаренко підозру назвав необґрунтованою. Він підтвердив, що виплачував зарплату депутату від «Європейської солідарності» Ігорю Хацевичу та підписав лист до КМВА щодо можливості виконання ним обов’язків керуючого справами.

«Цікаво, а як тоді слідство розглядає підпис начальника КМВА на цьому документі, який і дозволив виконання Ігорем таких обов’язків? Чи тепер за листи будуть притягати до кримінальної відповідальності? Виконання безпосередніх функціональних обовʼязків щодо підписання документів із виплати заробітної плати — на думку слідства незаконна виплата. Хоча слідство достеменно знає, що Хацевич повернув до бюджету кошти, отримані від Київради та не отримував кошти за місцем несення служби», — пише Бондаренко.