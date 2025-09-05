FT: США попередили, що скорочуватимуть фінансування безпеки країн, які межують із Росією

США оголосили поступове зниження фінансування в галузі безпеки для європейських країн, що межують з Росією. Водночас Білий дім закликає Європу платити більше за безпеку на континенті, адже деякі із цих країн опиняться на передовій у разі будь-якого конфлікту з Росією.

Про це пише FT з посиланням на власні джерела.

Минулого тижня представники Пентагону попередили європейських дипломатів, що США призупиняють програму фінансування для підготовки та оснащення армій східноєвропейських країн. Найбільшу частину коштів отримували Латвія, Литва та Естонія.

Адміністрація Трампа не просила додаткових коштів для виплат на безпеку європейських країн, що межують з Росією. Вже затверджені кошти будуть доступні до кінця вересня 2026 року.

«Ця дія була скоординована з європейськими країнами відповідно до указу президента, який давно наголошував на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону», — заявив представник Білого дому.

У Пентагоні не повідомили точної суми скорочення для армій країн, які межують з Росією. Водночас, за оцінками Сенату, таке рішення впливає на програму з глобальним бюджетом понад мільярд доларів, що передбачає скорочення фінансування безпеки східноєвропейських країн на кілька сотень мільйонів доларів.