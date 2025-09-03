На Волині знайшли тіло прикордонника. Ймовірно, він скоїв самогубство

В одному з підрозділів Волинського прикордонного загону знайшли застреленим військовослужбовця-прикордонника.

Про це повідомило Волинське регіональне медіа «Аверс», посилаючись на неназвані джерела. Інформацію підтвердив «Бабелю» речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За даними медіа, інцидент стався 2 вересня на прикордонній заставі в селі Рівне. Це неподалік українсько-польського кордону.

Ймовірно, загиблим є 36-річний головний сержант, помічник начальника відділу логістики Луцького прикордонного загону.

Про подію на лінію 102 повідомив штаб-сержант. Як стверджується, прикордонник вчинив самогубство — вистрелив собі у скроню і помер на місці.

У ДПСУ кажуть: коли військовослужбовця знайшли без ознак життя, біля нього лежала штатна зброя.

На місце викликали медиків і правоохоронців. Нині тривають слідчі дії. Волинський прикордонний загін розпочав службове розслідування.