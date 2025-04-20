На Буковині знайшли тіло курсанта прикордонної академії з Хмельницького. Це вже вдруге за тиждень

У суботу, 19 квітня, на Буковині знайшли тіло курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Про це «Суспільне Хмельницький» розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

За попередніми даними, близько 18:20 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону, вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

«Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події. Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство», — зазначила вона.

Це вже другий подібний випадок за тиждень. Кількома днями раніше, 17 квітня, у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта 1 курсу цієї ж академії. У нього теж було вогнепальне поранення.

У час, коли його знайшли, курсант мав перебувати в добовому наряді. У ДПСУ розповіли, що військовослужбовця два роки тому призвали на контрактну службу, а минулого року він вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби.