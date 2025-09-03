Заступник голови ОП: Мобілізація триватиме певний час навіть після припинення вогню

Загальну мобілізацію в Україні не скасують ще впродовж певного часу після припинення вогню.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповів заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса.

«Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання», — зазначив він.

Паліса додав, що наразі чисельність українського війська становить близько 800 тисяч людей.