Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада — президент підписав закони

Президент України Володимир Зеленський 25 липня підписав документи про продовження воєнного стану № 13471 та про загальну мобілізацію № 13472 в Україні ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року.

Про це йдеться в картках законопроєктів.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку