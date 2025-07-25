Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада — президент підписав закони

Президент України Володимир Зеленський 25 липня підписав документи про продовження воєнного стану № 13471 та про загальну мобілізацію № 13472 в Україні ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року.
Про це йдеться в картках законопроєктів.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку