Нова гранична ціна на російську нафту почала діяти з 3 вересня

Від 3 вересня, за українським часом, діє нова гранична ціна на російську нафту. У рамках 18-го пакету санкцій в липні Європейський Союз знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель — Україна не раз говорила про таку необхідність.

До зниження ціни також приєдналися Велика Британія та Швейцарія. Проте у Британії для угод, укладених до моменту рішення про зниження ціни, діє 45-денний перехідний період — до 23:01 17 жовтня.

Що передувало

Енергетичні доходи РФ становлять приблизно 30% усіх федеральних надходжень, що фінансують війну.

У 2022 році «Велика сімка», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Воно забороняє компаніям країн G7 транспортувати, страхувати або обслуговувати поставки російської нафти, якщо вона продається дорожче за цю ціну, тепер ЄС у 18-му пакеті санкцій 18 липня знизив її до $47,6. Раніше Україна пропонувала удвічі зменшити ціну на російську нафту.

Водночас цінові обмеження на інші нафтопродукти залишаються без змін: $100 за барель для дорогих продуктів, таких як дизель і бензин, і $45 — для дешевших, як-от мазут.

РФ сформувала тіньовий флот, щоб обходити ці обмеження. Проти нього регулярно вводять санкції.