Китай запровадив пробний безвізовий режим для росіян

З 15 вересня 2025 року Китай введе пробний 30-денний безвізовий режим для росіян. Пробний безвіз триватиме 1 рік — до 14 вересня 2026 року.

Таку заяву зробив офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь, повідомляє китайське видання Global Times.

Росіяни зможуть скористатися пробним безвізовим режимом з метою бізнесу, туризму, відвідування родичів та друзів або обміну візитами.

Що відомо про зустріч очільників Китаю та Росії

Напередодні масштабного військового параду у Пекіні голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провів двосторонню зустріч з Путіним.

Сі та Путін обговорили китайсько-російські відносини, які «витримали випробування міжнародними змінами». Китайський лідер заявив, що Пекін готовий працювати з Москвою, щоб «сприяти побудові справедливішої і розумнішої системи глобального управління».