Загибель людей біля укриття у Києві: сторожу Вадиму Мошкіну скасували вирок

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу поліклініки в Деснянському районі Києва Вадиму Мошкіну. Минулого року його засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Про рішення пише «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу суду. Суд ухвалив рішення ще 28 травня.

Війська Росії вночі 1 червня 2023 року атакували Київ ракетами. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, серед яких 9-річна дівчинка, ще близько двадцятьох людей отримали поранення. Під час повітряної тривоги люди не змогли потрапити до укриття в поліклініці, оскільки воно було зачинене.

За це підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації Ірині Алєксєєнко, директору медзакладу Олегу Шугалевичу та його заступнику Василю Десику, а також охоронцю Вадиму Мошкіну.

Пізніше підозру вручили й начальнику департаменту безпеки КМДА Роману Ткачуку — його відправили під цілодобовий домашній арешт, а у вересні відсторонили від посади. Однак суд уже 12 жовтня 2023-го дозволив Ткачуку повернутися на посаду.

У липні 2024 року Деснянський районний суд Києва визнав винним у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті трьох людей, сторожа Вадима Мошкіна. Йому призначили чотири роки вʼязниці.

Апеляція

Мошкін оскаржував вирок. В апеляційному суді він говорив, що не чув, що стукають у двері, а коли почув, то пішов відчиняти двері, але стався вибух і на нього впала вхідна група скляних дверей, які він хотів відкрити, внаслідок чого він теж постраждав.

Приміщення поліклініки не було обладнано гучномовцем, відслідковувати ситуацію він мусив самостійно у своєму телефоні.

Наказ № 301, яким на сторожів нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття, як стверджує Мошкін, насправді зʼявився вже після трагедії, а раніше він його не бачив і свого підпису про ознайомлення не ставив.

Основний вхід у поліклініку був і входом у сховище. Мошкін та інші сторожі несли матеріальну відповідальність, тому двері на ніч зачиняли.