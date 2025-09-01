Південна Корея припиняє радіопропаганду в КНДР. Хочуть налагоджувати відносини

Міністерство оборони Південної Кореї 1 вересня повідомило, що зупиняє трансляції пропагандистської радіопрограми в Північній Кореї.

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

«Міністерство оборони припинило трансляцію “Голосу свободи” в рамках зусиль щодо послаблення військової напруженості між Кореями», — йдеться у повідомленні міністерства для журналістів.

Це стало першим призупиненням радіопрограми за 15 років. Південна Корея відновила трансляцію у травні 2010 року після смертельної атаки Північної Кореї на південнокорейський військово-морський корвет «Чхонан».

Через радіопрограму транслювали K-pop та новини до Північної Кореї. Минулого року у ній зʼявилися повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії для війни проти України.

Зупинка радіомовлення — це черговий крок Сеулу на шляху до примирення. Обраний у червні президент Лі Чже Мьон пообіцяв відновити міжкорейські звʼязки та діалог із Пхеньяном.

Одразу після приходу до влади президент Південної Кореї наказав припинити трансляції з пропагандистських гучномовців біля кордону. У відповідь КНДР почала демонтаж своїх гучномовців на кордоні.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї у липні також призупинила всі свої багаторічні трансляції, спрямовані проти північнокорейського режиму.