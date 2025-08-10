КНДР демонтує гучномовці на кордоні, які транслювали пропаганду в бік Південної Кореї

Північна Корея почала демонтувати деякі гучномовці, які використовували для трансляції пропаганди на кордоні з Південною Кореєю.

Про це пише BBC.

Крок Північної Кореї, схоже, є позитивною реакцією на пропозиції новообраного президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, який під час виборчої кампанії обіцяв покращити міжкорейські відносини.

Південна Корея демонтувала частину власних гучномовців на початку цього тижня. Вона припинила трансляції вздовж демілітаризованої зони невдовзі після вступу Лі на посаду у червні — це спонукало сусіда зробити аналогічний крок.

У трансляціях з боку Південної Кореї часто звучали K-pop пісні й новинні повідомлення, тоді як КНДР програвала тривожні звуки, наприклад виття тварин.

Південнокорейські військові поки не можуть підтвердити, що гучномовці зняли по всій довжині кордону, але відстежують ситуацію.

Трансляції через гучномовці вже зупиняли раніше. Але після шестирічної перерви їх відновили в червні 2024 року у відповідь на кампанію Пхеньяну з відправлення повітряних куль, наповнених сміттям.

Мешканці прикордонних регіонів скаржилися, що їхнє життя псує шум з обох сторін, іноді навіть посеред ночі. Сеул заявляв, що трансляції було чутно на відстань до 10 км удень і до 24 км уночі.

Стосунки між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни так і не оголосили. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.

Відносини між Південною та Північною Кореєю погіршилися за президентства Юн Сок Йоля, який займав більш жорстку позицію щодо Пхеньяну.

Навесні та влітку 2024 року КНДР неодноразово відправляла в бік Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. Північна Корея називала свої дії акцією «око за око» — мовляв, зробили це у відповідь на листівки з закликом до повалення режиму, що їх активісти відправляли з території Південної Кореї також за допомогою повітряних куль.

Зрештою сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон 13 жовтня заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Згодом КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю, а потім заявила, що 1,4 мільйона північнокорейців уже готові до «священної війни».