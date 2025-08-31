Угорщина не змінила позиції про вступ України до ЄС і блокуватиме відкриття переговорів

Угорщина не дасть згоди на те, щоб Україна та Європейський Союз відкрили перший кластер переговорів про вступ країни до блоку.

Про це заявив очільник закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені, передає Index.hu.

За його словами, угорська влада не дозволить «проштовхнути Україну в ЄС», бо це «знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і дозволить українській мафії проникнути в Угорщину».

«Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів», — сказав Сіярто.

За його словами, на угорський уряд чинять великий тиск з приводу прискореного вступу України до ЄС та запровадження нових санкцій проти Росії, цього разу в галузі енергетики. Сіярто, сказав що Угорщина не піддасться тиску та «захистить угорський народ від негативних наслідків війни та санкцій». Він пояснив, що окрім блокування вступу України до ЄС, є ще три пункти.

За його словами Угорщина надаватиме «усіляку підтримку» мирним зусиллям президента США Дональда Трампа, бо «лише угода між США та Росією може призвести до врегулювання» [війни].

Також Сіярто наголосив на тому, що Будапешт не дозволить використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії — саме тому країна продовжує блокувати використання приблизно 2,5 мільярда форинтів європейських платників податків з Європейського фонду миру.

І завершальним пунктом Сіярто назвав те, що його країна не дозволить Брюсселю та Києву спільно ризикувати енергетичною безпекою Угорщини.

«Ми не дозволимо підвищувати вартість комунальних послуг в Угорщині, тому ми не підтримуватимемо пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти енергетичних компаній, які є важливими для енергопостачання Угорщини», — резюмував він.

Позиція Угорщини про членство України в ЄС

Угорщина блокує зусилля Києва зі вступу до ЄС. Наприклад, у квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Віктора Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Результати цього голосування оприлюднили 26 червня — угорська влада стверджує, що 95% угорців проти вступу України до ЄС.

Раніше опозиційний угорський політик Петер Мадяр розкритикував «національні консультації», організовані командою премʼєра Віктора Орбана, і назвав їх провалом. Мадяр заявив, що в опитуванні взяли участь щонайбільше 600 тисяч угорців — це найнижчий показник в історії нацконсультацій. А витратили на це «десятки мільярдів форинтів».

МЗС України зреагувало на угорські нацконсультації про вступ України в ЄС і заявило, що «справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога».

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський визнавав, що через угорське вето під час головування його країни в ЄС не вдалося відкрити жодного переговорного розділу з Україною.

Медіа писали, що президент США Дональд Трамп на прохання європейських лідерів телефонував угорському премʼєру Орбану і просив не блокувати вступ України до ЄС. Наступного дня угорський премʼєр написав, що почув прохання щодо членства в ЄС, але не планував відступати.