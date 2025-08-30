Ізраїль убив премʼєр-міністра єменських хуситів

Під час атаки по столиці Ємену Сані ізраїльська армія вбила премʼєр-міністра хуситів Ахмеда Галеба аль Рахві.
Його смерть підтвердили хусити.
Аль Рахві загинув 28 серпня разом з кількома міністрами під час планового засідання уряду. Він очолював уряд із серпня 2024 року і став найвищим високопосадовцем хуситів, якого вбив Ізраїль.
Ще кілька міністрів отримали середні й тяжкі травми. Їм надають медичну допомогу.
Виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра призначили першого заступника аль Рахві — Мухаммада Міфтаха.
- Єменські хусити втрутились у війну Ізраїлю та ХАМАС у листопаді 2023 року. Вони атакують судна в Червоному морі, які начебто повʼязані з Ізраїлем, а також сам Ізраїль.
- Наприклад, у липні 2024-го хусити атакували Тель-Авів — тоді через вибух безпілотника поблизу посольства США одна людина загинула, пʼятеро отримали поранення. У відповідь 20 липня Ізраїль вперше атакував обʼєкти хуситів у Ємені.