Ізраїль убив премʼєр-міністра єменських хуситів

Під час атаки по столиці Ємену Сані ізраїльська армія вбила премʼєр-міністра хуситів Ахмеда Галеба аль Рахві.

Його смерть підтвердили хусити.

Аль Рахві загинув 28 серпня разом з кількома міністрами під час планового засідання уряду. Він очолював уряд із серпня 2024 року і став найвищим високопосадовцем хуситів, якого вбив Ізраїль.

Ансар Аллах

Ще кілька міністрів отримали середні й тяжкі травми. Їм надають медичну допомогу.

Виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра призначили першого заступника аль Рахві — Мухаммада Міфтаха.