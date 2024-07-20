Ізраїль вперше атакував обʼєкти хуситів у Ємені. Так ЦАХАЛ відповів на атаку по Тель-Авіву

Сили оборони Ізраїлю 20 липня вдарили по обʼєктах у порту міста Ходейд у Ємені, які контролюють хусити. Атака стала відповіддю на удар хуситів по Тель-Авіву, який стався 19 липня.
Про це повідомив ЦАХАЛ у соцмережі X.
«Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по військових обʼєктах терористичного режиму хуситів у районі порту Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці», — йдеться в повідомленні.
Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац також підтвердив атаку й закликав світ посилити санкції проти Ірану, який контролює хуситів.
Axios пише, що це вперше Ізраїль безпосередньо вдарив по Ємену.
Al Hadath зазначає, що Ізраїль атакував нафтові обʼєкти. За даними видання, в операції були задіяні 12 ізраїльських літаків, зокрема винищувачі F35.
Хусити повідомили, що під атакою опинилися нафтові резервуари та електростанція. Там також заявили, що є жертви й поранені внаслідок атаки, але не уточнили кількості.
- 19 липня єменські хусити атакували Тель-Авів. У результаті вибуху безпілотника поблизу посольства США одна людина загинула, пʼятеро отримали поранення. Арабські медіа писали, що всього хусити випустили пʼять повітряних цілей у бік Тель-Авіва: балістичну ракету і чотири дрони.