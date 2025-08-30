ГУР знищив склад вибухових речовин у Тульській області

У ніч проти 30 серпня сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ «Алексинський хімічний комбінат» у місті Алексин Тульської області.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.

На захищеному складі зберігався, зокрема, піроксиліновий порох. Це бездимний порох, який використовують у боєприпасах для стрілецького озброєння, артилерійських систем та в окремих ракетних двигунах.

За повідомленнями у місцевих телеграм-каналах, місцеві жителі чули гучні вибухи. Відтак до місця події попрямували пожежні машини та карети швидкої допомоги.