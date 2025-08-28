Дрони ГУР атакували російський носій ракет «Калібр» в Азовському морі

Бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по малому ракетному кораблю РФ проєкту «Буян-М». Він є носієм крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Операцію здійснили департамент активних дій розвідки та спецпідрозділ ГУР «Примари» 28 серпня неподалік окупованого Криму.

Російський ракетний корабель перебував у зоні потенційного пуску «калібрів» у Темрюцькій затоці Азовського моря. Через пошкодження радіолокаційної станції та борту росіяни вивели його з району бойового чергування.