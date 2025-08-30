Апеляційний суд підтвердив незаконність більшості мит Трампа. Президент США не згоден і звертається до Верховного суду

Федеральний апеляційний суд США визнав, що значна частина мит президента Дональда Трампа були незаконними.

Про це пише The New York Times.

Це рішення підтвердило травневий висновок суду нижчої інстанції, що Трамп не мав необмежених повноважень запроваджувати податки майже на всі імпортні товари до Сполучених Штатів.

Однак апеляційні судді відтермінували виконання свого рішення до середини жовтня, дозволивши митам залишитися в силі, щоб адміністрація Трампа могла оскаржити справу у Верховному суді.

NYT зазначає, що рішення апеляції поставило під сумнів основу торговельної стратегії Трампа, яка спиралася на закон 1970-х років про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Цей закон надає президентові США розширені повноваження у сфері фінансових транзакцій під час певних надзвичайних ситуацій, зазвичай — для запровадження санкцій.

Трамп посилався на торгові дефіцити США та наркоторгівлю на кордоні як національні надзвичайні ситуації, які, на його думку, дозволяли застосування цього закону.

За кілька годин до винесення рішення головні економічні радники президента США висловили особливе занепокоєння долею торговельних угод США з іншими урядами. Серед них вони назвали угоду з Європейським Союзом, який пішов на поступки, щоб уникнути ще вищих американських податків на свої товари.

Сам Трамп різко розкритикував суд і його висновки та дав зрозуміти, що готує апеляцію до Верховного суду.

«Якщо ці мита коли-небудь зникнуть, це буде повна катастрофа для країни. Це зробить нас фінансово слабкими, а ми повинні бути сильними. США більше не терпітимуть величезні торговельні дефіцити та несправедливі тарифи й нетарифні торговельні бар’єри, які накладають інші країни, друзі чи вороги, що підривають наших виробників, фермерів та всіх інших», — написав він.

Рішення апеляційного суду стосується широкого набору мит, деякі з яких були запроваджені ще на початку президентства Трампа. Серед них — його найжорсткіші мита проти Китаю, Канади та Мексики, а також так звані дзеркальні тарифи, які Трамп згодом змінив і почав стягувати цього місяця.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос та Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.