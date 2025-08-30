Росія запустила по Україні понад 500 дронів та 45 ракет. Скільки збили

У ніч проти 30 серпня Росія масовано атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного, наземного та морського базування. Загалом російська армійська запустила 582 цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили по Україні:

537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

8 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

37 крилатих / авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, «Калібр», «Іскандер-К», Х-59.

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 548 цілей:

510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

32 крилаті / авіаційні ракети Х-101, «Калібр», «Іскандер-К», Х-59.

Зафіксовано влучання пʼяти ракет та 24 ударних БпЛА на семи локаціях, падіння уламків на 21 локації. Найбільше постраждали Запоріжжя (там один загиблий та 22 поранених) та Дніпропетровщина, де під атакою були інфраструктурні обʼєкти.

Вибухи також лунали у Києві й області, на Івано-Франківщині, Хмельниччині, Чернігівщині, Черкащині та Волині.